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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الكيلاني: وزارة الثقافة تبدأ العمل أون لاين

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

بدأت وزارة الثقافة المصرية بتطبيق نظام العمل عن بعد (أون لاين) على أن يطبق القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين في المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجماهير من المنزل وذلك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء العاملين بوزارة الثقافة بالعمل من المنزل (أون لاين) أيام الاحد، من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى استمرار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، على عدد من مسارح القاهرة، وشددت وزيرة الثقافة علي التأكيد علي المتابعة الجادة للعمل من خلال رؤساء القطاعات، ومتابعة كافة أطر العمل المختلفة التي تقوم بها وزارة الثقافة، وتقديم الخدمة الثقافية لكافة المواطنين.

وزارة الثقافة المصرية اون لاين قرار مجلس الوزراء ترشيدا لاستهلاك الكهرباء الدكتورة نيفين الكيلاني المهرجان القومي للمسرح

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