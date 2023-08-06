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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولة الإيرانية.. وزيرة الداخلية تصرح بالتهديد الأخطر ضد بريطانيا

صدى البلد

أوضح وزير الداخلية البريطاني، وفقا لما نشرته صحيفة “صنداي تايمز”، أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، وذلك وسط أدلة جديدة على نفوذه في هذا البلد.

وتخشى سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، من أن الحرس الثوري الإيراني يكثف أنشطته داخل المملكة المتحدة، وتشعر بالقلق من تقارير استخباراتية تفيد بأن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي النظام.

وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية إن “سويلا برافرمان تري في التهديد الإيراني أنه أكثر ما يقلقنا، إنها مشكلة كبيرة لأنهم أصبحوا أكثر عدوانية وشهيتهم للأعمال العدائية آخذة في الازدياد، إنهم عنيفون ضد أي شخص يتحدى نظامهم ويريدون القضاء عليه، إنهم يزيدون من هياجهم”.

وحذر جهاز MI5 العام الماضي من أن طهران كانت وراء عشرة مؤامرات قتل وخطف، وفي فبراير من هذا العام، قالت شرطة العاصمة إن تلك التهديدات زادت بشكل مفرط، حيث اضطرت إيران إنترناشونال، وهي قناة تلفزيونية معارضة، إلى وقف البث من مقرها البريطاني بعد تحذير سكوتلانديارد بأنها لا يمكن أن تحمي الموظفين.

كانت هناك دعوات لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لكنها قوبلت بمقاومة من وزارة الخارجية، التي تخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلحاق ضرر دائم بالعلاقات الدبلوماسية.

وأعلن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية، فرض عقوبات على الحرس الثوري في وقت سابق من هذا العام، لكن كان هناك ضغط برلماني متزايد لحظر التنظيم رسميًا.

تم اتخاذ خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا، وهما شريكان للمملكة المتحدة في تحالف العيون الخمسة لتبادل المعلومات الاستخباراتية. 

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن ذلك سيجعل من الصعب إحياء المحادثات الدولية بشأن صفقة كبح البرنامج النووي الإيراني. 

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فقدان السفارة في طهران.

وقال اللورد إيفانز من ويرديل، الرئيس السابق لجهاز MI5: “من المهم أن تُعطى احتياجات الأمن الداخلي أولوية مناسبة بواسطة الحكومة”. 

وأضاف: "المصالح الدبلوماسية المتصورة أعطيت أحيانًا الأسبقية في الماضي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالناشطين الروس، ويجب ألا نكرر هذا الخطأ".

وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشئون الخارجية: “إن حظر الحرس الثوري الإيراني سيسمح لنا بمحاكمة أولئك الذين يعملون لصالحه لزرع الفتنة والتحريض على الكراهية ودعم الأنشطة الإرهابية والاغتيالات على الأراضي البريطانية”. 

وأضافت: "هناك المزيد والمزيد من الأدلة على حملات القمع العابر للحدود التي يشنها الحرس الثوري الإيراني، لا يمكننا تحمل عدم اتخاذ أي إجراء".

بريطانيا ايران الحرس الثوري

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