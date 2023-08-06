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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لفترة محدودة.. اعرف إزاي تفتح حساب بنكي مجانا

حساب بنكي
حساب بنكي

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية لفترة محدودة، وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من الخدمات المجانية، خلال الفترة من 1 إلي 15 أغسطس 2023 لعملائه من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي.

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ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها البنك التجاري الدولي CIB، و ذلك وفقا لاعلان تم نشره على الصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك".

وجاء الإعلان كالتالي...

 

يدعم CIB مبادرة الاحتفال بالشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 أغسطس الى 15 أغسطس لتشجيع الشباب المصري على الاستفادة من المنتجات والخدمات البنكية.

 

مبادرة البنك المركزي للشمول المالي 

دلوقتي تقدر تختار ما بين حساب التوفير "بداية"، وبطاقة "ميزة" مسبقة الدفع، والمحفظة الذكية من CIB واللي هيساعدوك في إدارة أموالك وتحقيق أحلامك المالية.

استفيدوا الآن من المبادرة وزوروا اقرب فرع CIB.

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