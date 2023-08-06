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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء النيجر المخلوع: نتوقع إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه

رئيس وزراء النيجر
رئيس وزراء النيجر المخلوع

قال رئيس وزراء النيجر المخلوع يوم السبت إنه تمسك بالأمل الباهت في أن الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي قد ينقلب عن طريق الدبلوماسية ، وذلك عشية المهلة التي حددتها القوى الإقليمية لإعادة الحكومة المنتخبة.

هز استيلاء النيجر العسكري، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات ، منطقة الساحل الغربي، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، والتي لها أهمية استراتيجية للقوى العالمية.

وضع قادة الدفاع من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة للعمل العسكري إذا لم يعيد قادة الانقلاب الرئيس المنتخب محمد بازوم ، الذي يحتجزه الجيش حاليًا في مقر إقامته في نيامي ، بحلول يوم الأحد.

وأثار تعهدهم شبح المزيد من الصراع في منطقة تقاتل بالفعل تمردًا إسلاميًا مميتًا أودى بحياة الآلاف وأجبر الملايين على الفرار.

ومع ذلك ، مع اقتراب الموعد النهائي ، يعتقد رئيس وزراء بازوم وحمومو محمدو أن التدخل في اللحظة الأخيرة كان ممكنًا ، كما قال في مقابلة في باريس.

وقال محمدو الذي كان في روما عندما وقع الانقلاب ما زلنا متفائلين. 

وأضاف 'نتوقع إطلاق سراح الرئيس بازوم ، وإعادته إلى منصبه ، وإعادة جميع المؤسسات التي يُزعم حلها بالكامل'.

وقالت فرنسا يوم السبت إنها ستدعم جهود قلب الانقلاب دون أن تحدد ما إذا كان دعمها سيتطلب مساعدة عسكرية لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

لكن زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني البالغ من العمر 59 عامًا ، والذي تلقى بعضًا من تدريباته العسكرية في فرنسا ، قال إن المجلس العسكري لن يتراجع.

وفي الوقت نفسه ، فإن خيارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، والتي تتراوح من غزو بري إلى مساعدة انقلاب مضاد محلي ، كلها تخاطر بإذكاء انعدام الأمن.

قال محمدو إنه كان على اتصال ببازوم ، لكنه تساءل عن كيفية معاملة الرئيس المخلوع ، الذي كان يقيم قبل أسبوعين في قصر دون عوائق.

وقال 'إنه يعمل بشكل جيد كسجين سياسي ، محتجز ، بدون ماء ، بدون كهرباء ، يمكنه أن يفعل' ، مضيفا أن تدخل الإيكواس يمكن أن يكون السبيل الوحيد لتغيير ذلك.

وقال إن 'أمن الرئيس هو أمر بيد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا'.

اتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقفاً صارماً بشأن عملية الاستحواذ. نظرًا لثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في الحرب مع المسلحين ، فإن النيجر لها أهمية بالنسبة للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا.

وقال عبد الفتو موسى ، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، إنه بموجب خطة التدخل ، فإن قرار توقيت ومكان الإضراب سوف يتخذ من قبل رؤساء الدول.

ولم يعطِ جدولا زمنيا للتدخل ، ولم يذكر ما ستترتب عليه الخطة.

وقال في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الثلاثاء 'لقد تم هنا وضع جميع العناصر التي ستدخل في أي تدخل نهائي ، بما في ذلك الموارد اللازمة ، وكيف ومتى سنقوم بنشر القوة'. جمعة.

قد تواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مقاومة. 

وقالت مالي وبوركينا فاسو المجاورة للنيجر ، حيث استولى الطغمة العسكرية على السلطة في السنوات الأخيرة ، إنهم سيدعمون النيجر في حالة التدخل العسكري.

وتجاهل محمدو التهديد الذي يمثله جيران النيجر الذين تكافح جيوشهم غير المجهزة لاحتواء حركات التمرد الإسلامية العنيفة الخاصة بها.

وقال 'للذهاب إلى النيجر ، عليهم عبور الجماعات الجهادية التي لم ينجحوا في قتالها. لذا ، بالنسبة لنا ، هذا تهديد فارغ'.

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