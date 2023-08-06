وادى دجلة يفوز بدوري التنس تحت 12 و16 سنة.. وأبطال التايكوندو يحققون ميداليات مع المنتخب

استهل لاعبو أندية وادى دجلة، مشوار البطولات خلال شهر أغسطس الجاري، بالفوز بكؤوس وميداليات جديدة في ألعاب التنس والتايكوندو والكاراتيه سواء مع النادي أو المنتخب الوطني.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في تحفيز اللاعبين لمواصلة حصد الألقاب مما يسهم في تطوير الرياضة المصرية، ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



قص فريق التنس تحت 16 سنة شريط البطولات، بفوز ناشئين "دجلة" على الأهلي بنتيجة 5-4، وتغلب فريق الناشئات على نظيرهن بالأهلي بنتيجة 6-3، ليحقق "وادى دجلة" بطولة الدوري العام للتنس للناشئين والناشئات، ويلحق بفريق 12 سنة، والذي توج بنفس البطولة بعد تغلبه على الأهلي أيضًا بنتيجة 6-3 لفريق الناشئين بدجلة، و7-3 لناشئات "دجلة".



وفي نفس اللعبة، حقق أبطال وادى دجلة 27 كأسًا متنوعة ببطولات الجمهورية، بواقع 11 كأسًا للمركز الأول، و8 كؤوس للمركز الثاني، و8 آخرين للمركز الثالث، وأقيمت البطولة ضمن منافسات المجمع السابع تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس.



واستمرارًا لمسيرة الانتصارات، حقق لاعبا الكاراتيه بوادى دجلة، هيا أحمد، وأدهم أحمد، الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة.



أما على صعيد المنتخب الوطني، قاد الكابتن هاني مصيلحي، رئيس الجهاز الفني للكرة الطائرة بأندية وادى دجلة يعاونه المدربين أحمد سعيد، ومصطفى هلال، المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم لتحقيق إنجازًا غير مسبوق بالتتويج بالمركز التاسع عالميًا ببطولة العالم، وتحقيق أداء أكثر من رائع.



وفي نفس السياق توج لاعب وادى دجلة معتز بالله عاصم، بالميدالية الفضية مع المنتخب الوطني ببطولة السنغال المفتوحة G2، ونجحت جنى الخطاب في الفوز بالميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى بالسنغال.