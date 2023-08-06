والدة المتهم بضرب فتاة المرج: ابني قطع وجهها بسيراميك |تفاصيل التحقيقات

استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال والدة المتهم بضرب وتقطيع وجه فتاة المرج بواسطة قطعة سيراميك.

وقالت الأم، إنها أثناء جلوسها في شقتها سمعت صوت ابنها يتشاجر، وبعدها ذهبت إلى مكان الواقعة وجدت فتاة صغيرة بها قطع جرحي في الوجه.

فتاة المرج

واعترفت الأم، بأن نجلها هو من قام بضربها وتوجيه السباب والشتائم للطفلة بعد أن اعتدى عليها بقطعة سيراميك.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور الطفلة مروة في أحد شوارع منطقة عزبة النخل، تصادف مرورها مع شاب وأثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".

وأكدت، الطفلة مروة، أمام جهات التحقيق أن المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك ما أسفر عن إصابتها بقطع في الوجه.

وكشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدي عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.