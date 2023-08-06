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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشرات الوفيات.. حادث قطار مرعب في باكستان | شاهد ما حدث

حادث قطار مرعب باكستان
حادث قطار مرعب باكستان

لقى ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون فى حادث قطار مرعب فى باكستان، وذلك نتيجة خروج القطار عن مساره.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أفاد شهود عيان بأن العديد من حافلات خط الهزارة السريع انقلبت بالقرب من محطة سكة حديد صحارى في نوابشة ، وتم نقل الركاب الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

حادث قطار مرعب باكستان

كما تم استدعاء فرق الإنقاذ التابعة للجيش لمساعدة المصابين ، مع إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات الرئيسية في نوابشة ومنطقة السند المجاورة.

وقع الحادث المرعب في وقت سابق من اليوم في جنوب باكستان ، حيث أظهرت لقطات الاصطدام تحطم القطار وانتشار عشرات الأشخاص في موقع الانحراف عن القضبان ، وشوهد البعض يتسلقون من حافلات مقلوبة.

حادث قطار مرعب باكستان

وأكد وزير السكك الحديدية الباكستاني ، خواجة سعد رفيق ، إرسال فرق إنقاذ إلى الموقع. 

وقال: "هذا حادث كبير للغاية، وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقتل ما لا يقل عن 15 راكبا وجرح 45 آخرين".

 

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