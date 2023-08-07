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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقدم حمام سباحة بالفيوم.. قصة مبنى رياضي افتتحه جمال عبد الناصر| تفاصيل

لوحة افتتاح حمام
لوحة افتتاح حمام سباحة نادى محافظة الفيوم

حمام السباحة بنادى محافظة الفيوم الرياضى، أحد أهم المنشئات الرياضية بالمحافظة وأكثرها عراقة وخبرة، و اسم له تاريخ يحظى بثقة وتقدير كبيرين من أبناء المحافظة بشكل عام، و مصدر ثقة للمتعاملين مع إدارته.

 

في البداية، يقول أيمن فزاع مدير نادى محافظة الفيوم الرياضي ،  حمام السباحة بنادي محافظة الفيوم،  أفتتح في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وكلف رئيس الجمهورية المهندس عبد الخالق الشناوي محافظ الفيوم، بافتتاحه رسمياً فى 3 ربيع الاول 1383 هـ فى 23 يوليو 1963 م و حضر حفل الافتتاح لفيف من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد الاشتراكي.

 

اللوحة الرخامية لحمام  سباحة الفيوم أثناء الافتتاح

 

 

أضاف فزاع  ، ظل حمام السباحة بنادى محافظة الفيوم، علامة مضيئة على مدار سنوات طوال و مدرسة محترمة متميزة فى الاداء الرياضى، ويشرف عليه نخبة من المتميزين رياضيا ومهنيا، نجحوا فى الحفاظ على تاريخه العريق وكانوا امتدادا لاجيال عظيمة، رفعت اسم حمام السباحة عاليا خفاقاً.

ويضيف  خالد صلاح مدير عام حمام السباحة، إن الحمام يقع بين الكبار فى منطقة الجيزة التى تضم اندية " الزمالك - وادى دجلة- الصيد - حدائق الاهرام - الاعلاميين - نادى 6 اكتوبر - الطالبية - دريم " و يقدم الخدمة المتميزة رياضيا ً لعدد 18 مدرسة ما بين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى 1000 مشترك تعليمي، وكذلك نقابة المهندسين، ويشرف على عمليات التاهيل العسكرى للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية، من ناحية تعليم السباحة وقفزة الثقة.

أضاف الكابتن مصطفى على صبيح، المدير الفنى لسباحة الزعانف، ان الحمام يقدم خدماته الرياضية فى السباحة إلى مدارس ستار التى يقوم باختبارها الاتحاد المصرى السباحة، لتاهيل اللاعبين للانضمام للفرق، والمشاركة فى المنافسات الرياضية، كما يتولى تدريب فرق السباحة حرة وسباحة بالزعانف بمختلف جميع مراحلها السنية، و يعمل الحمام من السادسة صباحا الى الواحدة من صباح اليوم الجديد يومياً، و كمدارس من 9 صباحا الى 10 مساء

 

حمام سباحة نادى محافظة الفيوم 

أكد، الدكتور ابو الحسن مقلد، المدير الفنى لفرق السباحة بالنادى، أن حمام السباحة حقق على صعيد المسابقات والمنافسات التى ينظمها الاتحاد المصرى السباحة، الفوز بالميدالية البرونزية التى حققها السباح عبد الرحمن ايمن فى بطولة المنطقة العام الماضى، وحاليا يشارك الحمام فى بطولة منطقة الجيزة حيث يشارك نادى محافظة الفيوم بعدد 65 سباح و سباحه فى مسافات 50 - 100 - 200 -400 -800 متر، بالإضافة إلى 50 - 100- 200 "ظهر" و نفس المسافة فراشة، وصدر.

مشيرا ان البطولة يشارك فى منافساتها 26 من اندية منطقة الجيزة، و بدات فاعلياتها مع بداية شهر اغسطس و تنتهى منافساتها فى 24 اغسطس.

 

 

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