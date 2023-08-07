الرقابة المالية: انخفاض عقود التمويل العقاري إلى النصف خلال 5 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -مايو 2023 بنسبة 37.4% على أساس سنوي.

واظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 3.2 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 5.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بإنخفاض 37.4%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير حتى مايو 2023،والتى حصل"صدى البلد" علي نسخة منه، أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 389.7 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقارنة 417 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بتراجع6.5 %.

تراجع عقود التمويل العقاري

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -مايو 2023 بنسبة 55.8%

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 1842 عقد خلال أول 5 أشهرمن العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 4163 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 55.8%.