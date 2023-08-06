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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفكرة جاءت لي في العربية.. مهاب مميش يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

مهاب مميش
مهاب مميش

 قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس السيسي صاحب قرار حفر قناة السويس الجديدة.

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وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لولا قرار الرئيس السيسي لم نكن سنحفر قناة السويس الجديدة"، لافتا: "دعم الرئيس السيسي والشعب المصري في تمويل عملية الحفر هو سبب نجاح  عملية الحفر".

 

وروى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، فكرة حفر قناة السويس الجديدة، قائلا: "في يوم من الأيام كنت في طريقي إلى قناة السويس، واتصلوا علي أخبروني أن القناة اتقفلت، وأخبروني أن هناك مركب شحطت في القناة، لذلك فكرت ازاي  مركب واحدة تعطل وتقفل قناة السويس بالكامل، فلماذا لم نعمل تراك موازي بديل للقناة بجوارها".

 

وتابع: "فكرة حفر قناة السويس الجديدة جاءت لي وأنا في العربية"، موضحا: "الفكرة كانت قابلة للتنفيذ، واحتفظت بالفكرة إلى أن جاء الرئيس السيسي للحكم وعرضتها عليه ودرسها وبدأنا في التجهيز للتنفيذ".

 

وأشار: "الرئيس السيسي قال أنا عارف أنكم تقدروا تعملوها، وملكش دعوة أنا هجبلك الفلوس"، معقبا: "المصريين أثبتوا حبهم لبلدهم بشرائهم شهادات قناة السويس"، موضحا: " نفذنا قناة السويس الجديدة خلال 11 شهر، ومفيش حد اتخدش، والفلوس رجعت، والمصريين لما تقولهم مصر بيموتوا نفسهم عشانهم، 50 ألف عامل كنت أقولهم روحوا يرفضوا عشان يكملوا حفر القناة". 
 

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