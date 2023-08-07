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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023: فرص لزيادة دخلك

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

هذا الأسبوع سيكون في رحلة برية، سوف يغذي تفاؤلك الطبيعي وحماسك أفعالك ، مما يسمح لك بالتغلب على أي تحديات تعترض طريقك، أنت تشع بالثقة وتجذب الانتباه من جميع الزوايا، جازف وأظهر مهاراتك ولا تخف من التألق.

توقعات برج الحمل صحيا

ادمج مزيجًا من التدريبات المكثفة والأنشطة المهدئة لتحقيق التوازن، تذكر أن تستمع إلى احتياجات جسمك وامنح نفسك لحظات من الراحة والاسترخاء، إن رعاية صحتك العاطفية لا تقل أهمية عن العناية بصحتك الجسدية.

توقعات برج الحمل مهنيا

تعاون مع الآخرين ولكن ثق أيضًا في غرائزك وأنت تتنقل في طريقك نحو النجاح، تذكر هذا الأسبوع أن تحقق توازنًا بين تولي زمام المبادرة وكونك لاعبًا في الفريق.

برج الحمل اليوم عاطفيا

تزداد طبيعتك العاطفية مما يجعلك لا تقاوم شريكك أو الخاطبين المحتملين، سواء كنت عازبًا أو ملتزمًا احتضن الطاقة النارية وعبر عن رغباتك، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أي قرارات متهورة قد تنشأ، خذ وقتًا للتفكير قبل التصرف، افتح قلبك ، وتواصل مع الحب ، وشاهد علاقاتك تزدهر.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ستساعدك جرأتك وثقتك في اتخاذ قرارات مالية حكيمة، قد تظهر فرص لزيادة دخلك ، لذا ابق عينيك مفتوحتين، ومع ذلك ، كن حذرًا من نزعات الإنفاق الاندفاعية، استمر في التركيز على أهدافك طويلة المدى وتجنب الوقوع في الإغراءات قصيرة المدى. 

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