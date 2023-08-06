الشباب والرياضة: طبقنا العمل من المنزل على مستوى 27 مديرية

قال محمد الشاذلى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الرياضة شكل مجموعة عمل من الوزارة وتم تحديد غرفة لمتابعة أول يوم عمل للعاملين من البيت، والتواصل مع جميع مديريات الشباب والرياضة.



وأضاف محمد الشاذلى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن 8 آلاف موظف بـ 27 مديرية و 370 إدارة فرعية قاموا بـ العمل من المنزل، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مشكلات تذكر وكان التواصل أون لاين وعن بعد.



تابع محمد الشاذلى لا يوجد توقف فى أى شيء وسار العمل بشكل منتظم، وآليات التواصل كانت جيدة، موضحا أنه تم تخفيف الإضاء وتشغيل تكييفات بمراكز الشباب، وفتح تكييفات الصالات المغطاة قبل بدء العمل مباشرة وغلقها بعد الإنتهاء مباشرة.