عميد هندسة الأكاديمية البحرية: الانتهاء من قناة السويس الجديدة في عام واحد معجزة

قال الدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة التكنولوجية بالأكاديمية البحرية، إن مصر دولة بحرية بامتياز وتطل على البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة، خلاف نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تقع في قلب العالم، وهناك ضرورة لتحويل هذا الموقع، وهذه المنحة لمردود اقتصادي.



وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الانتهاء من إعداد قناة السويس في عام واحد بديلا من 3 سنوات معجزة هندسية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن قناة السويس بؤرة تنيميه اقتصادية، وليست عبارة عن ممر مائي.



ولفت إلى أن القناة الجديدة ساهمت في القفز في عدد سن القناة لـ100 سفينة، وتضاعفت الإيرادات بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن كبرى خطوط الملاحة العالمية أصبحت تتواجد الآن في مصر.



وأشار إلى أن هناك تركيز من شركات المالحة العالمية على التواجد في مصر ، بسبب زيادة عدد السفن التي تمر من قناة السويس، خلاف تواجد مشروع إقليم قناة السويس.