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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023: تتولى فرص قيادية

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : مفاجأة سارة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

سيترك سحرك وجاذبيتك تأثيرًا دائمًا على كل شخص تقابله، احتضن ما هو غير متوقع بأذرع مفتوحة ، حيث تنتظرك فرص مثيرة، سيكون شغفك وإبداعك في حالة تفوق ، مما يسمح لك بالتغلب على أي عقبات تعترض طريقك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

سيكون التواصل هو المفتاح لتقوية الروابط الخاصة بك ، لذلك لا تتردد في التعبير عن أعمق رغباتك..

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

صحتك الجسدية والعقلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا هذا الأسبوع، قد تؤدي طبيعتك النارية إلى لحظات من القلق والتوتر، ستعمل تمارين التأمل واليقظة على إبقاء عقلك مركزًا ومركّزًا، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

هذا الأسبوع ستكون أفكارك الإبداعية محل تقدير كبير، وسيتطلع زملاؤك إليك للحصول على إرشادات، تولي مسؤولية أي فرص قيادية تأتي في طريقك ، فهذا هو وقتك للتألق، كن منفتحًا على التعاون مع الآخرين ؛ العمل الجماعي سيحقق النجاح

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

احذر من المبالغة في الإنفاق على الانغماس التافه، استثمر في مشاريع تهتم بها وتثق في غرائزك، إذا كنت تفكر في اتخاذ خطوة مالية جريئة ، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة. 

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