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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال تدرس نقل تبعية شركة اليايات من القابضة الكيماوية إلى المعدنية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام بشركة اليايات

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن  أنها تدرس نقل تبعية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الي القابضة المعدنية.

 

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته لشركة اليايات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة من القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية انطلاقا من طبيعة النشاط وتطبيق نظم الجودة.

تأسيس شركة اليايات

 يشار الي أن شركة اليايات تأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهـا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والإتجار فيها وفي خاماتها.

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