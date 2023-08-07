27 غرزة.. قرار عاجل من النيابة بشأن والدة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج ‏

امرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل ربة منزل في واقعة ضرب وسحل فتاة المرج والتعدي عليها و إصابتها ب ٢٧ غرزة في وجهها بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية، انه اثناء مرور الطفلة مروة في أحد شوارع منطقة عزبة النخل، تصادف مرورها مع شاب واثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".

وأكدت، الطفلة مروة، أمام جهات التحقيق أن المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك مما أسفر عن إصابتها بقطع في الوجه.

واعترفت، والدة المتهم أمام جهات التحقيق، أنها سمعت صوت ابنها يعلوا في الشارع واثناء ذلك فوجئت بقيامة بضرب الطفلة، حاولت ان تحجز بينهما ولكن فشلت وقمت بضرب الطفلة عدة ركلات عشان تسيب ابني".

وكشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

فتاة المرج

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

