وليد الحديدي: عبدالحفيظ يسلم بيبو 4 ملفات لبدء مهام منصبه بالأهلي

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن اجتماع عقده خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بعدما تسلم مهام منصبه من أجل الإطلاع على الملفات العالقة مثل معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد وتمديد عقود اللاعبين الذين توصل معهم سيد عبدالحفيظ لاتفاقات نهائية مثل محمد هانى ومحمد مجدى أفشة والمفاوضات الجارية مع محمد شريف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن خالد بيبو تسلم كل الأمور المالية الخاصة بقطاع الكرة وموقف مستحقات اللاعبين وعقودهم والقائمة التي سيتم تسجيلها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري الإفريقي بنسختها الجديدة.

وأضاف أن عبدالحفيظ تواجد في مقر إستاد مختار التتش وجمع متعلقاته قبل أن يجتمع مع خالد بيبو ويسلمه كل الأمور المتعلقة بالفريق .