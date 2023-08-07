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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار التدريب الصيفي الميداني لطلبة الطب البيطري بالعريش

تدريب طلاب الطب البيطرى
تدريب طلاب الطب البيطرى علي تحصين الحيوانات

واصل  طلاب كلية الطب البيطرى جامعة العريش  محافظة شمال سيناء،  تلقي التدريب الصيفي الميداني  على الحيوانات فى قرى ومدن محافظة شمال سيناء ، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، و د.رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وإشراف أد عيد على موسى عميد الكلية ،و أد محمد سيد يوسف وكيل الكلية للتعليم والطلاب ،وبالتنسيق وبالتعاون مع فريق عمل مديرية الطب البيطري، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الكلية والمديرية.

 

الشهر الثاني:

 

وقالت  الدكتورة عبير محمد حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء  أنه تم تدريب  طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة العريش ، في إطار برنامج  التدريب الصيفي الميداني للشهر الثاني على التوالي من الخطة التدريبية المعتمدة والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري ٢٠٢٣ م.

 حيث تم التدريب بمنطقة زارع غرب مدينة العريش وذلك بفحص الحيوانات  ،  وتقديم العلاج لعديد من الحالات   وأيضا تم تدريب الطلاب على كيفية إجراء تشخيص الحمل بالسونار لحالات الحيوانات المجترة الصغيرة (الأغنام والماعز) .

 

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العريش التدريب طلاب البيطرى الحيوانات

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