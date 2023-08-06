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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش

اللواء شوشة يتفقد
اللواء شوشة يتفقد تقسيم الأراضي للمتضرربن من توسعات ميناء ال

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد ، تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش البحري في حي الريسة بالعريش، في حضور أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش واحمد يونس مدير الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.
 

وأكد المحافظ، أن التقسيم يقع في حي الريسة علي مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش، حيث قامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا إلي إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتي تصل إلي 60 ألف جنيه في التقسيم أو بالبناء علي أراضي يمتلكونها. 

 

٥ مواطنين


أضاف المحافظ، أن التقسيم يضمم 133 قطعة كمرحلة أولي، وأن 5 مواطنين بدأوا فعلا في البناء في التقسيم بالرخصة القديمة بعد استلام 30 مواطنًا لقطع أراضي في التقسيم بعد قيام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان.


وجه المحافظ مجلس مدينة العريش بتوصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتي الانتهاء من البناء، لافتًا الي توفير مواد البناء بأسعار مناسبة ومخفضة بعد التنسيق مع تجار مواد البناء في مدينة العريش، تيسيرًا علي المواطنين.
 

أعلن المحافظ ،عن أن الاسبقية الأولى فى مسابقة التعيينات في ميناء العريش البحري لسكان حي الميناء وتم وضع عضو من التنظيم والإدارة بالمحافظة فى لجنة فحص الأوراق للتأكيد على هذا الموضوع، لافتا إلي أن الأولوية الثانية في التعيينات لكل أبناء المحافظة.
 

بدورهم وجه أهالي حي توسعات ميناء العريش الشكر للقيادة السياسية والمحافظ على الاهتمام بتلبية مطالبهم والاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

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العريش تقسيم الريسه ميناء توسعات

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