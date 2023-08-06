استمرار تنفيذ برنامج مشواري بمراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضه محافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة سفراء مشواري ، بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة ، للمرحلة العمرية من ١٨ سنة حتى ٢٤ سنة، لتنمية المهارات الحياتية، والتأهيل لمتطلبات سوق العمل، وذلك بالتعاون بين وزاره الشباب والرياضه ومنظمه اليونيسيف تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،واشراف الاداره المركزية لتمكين الشباب.

الشباب والنشء:

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن هناك إقبال من جانب الشباب والنشء من أبناء سيناء على البرامج والمشروعات التى تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع مراكز الشباب والأندية .

وأكد عبد الوهاب، على إقامة العديد من تلك المشروعات على مدار العام فى ضوء تكثيف المشروعات بالمحافظات الحدودية لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال.

واضاف أنه تم تنفيذ دورة تدريبية بنادي 6 اكتوبر الرياضي برمانه مركز بئر العبد، بحضور المهندس حسن مبارك رئيس مجلس الإدارة ، وسالم شحاته مشرف نشاط ،و كابتن سليمان محمد مسؤول النشاط الرياضي. ، ومتابعة اماني عبد العظيم غريب مدير إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة .

حيث تم التدريب على بعض المهارات الحياتية التى نتعامل بها فى حياتنا اليومية وتنمية المهارات الحياتيه للمستفيدين من البرنامج