تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. رصف مشروعات الطرق بمدن شمال سيناء

تدخل محافظة شمال سيناء ، مرحلة جديدة من التنمية ..لتفتح ذراعيها في اتجاه التنمية والتعمير ، وعودة الأنشطة الاقتصادية ، بعد عودة الأمن وتحقيق الاستقرار ، بدعم من القيادة السياسية ،وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، والتي ترتبط مشروعاتها التنموية بمسار إعادة رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمرافق.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة ومحددة في هذا الصدد، خاصة وأن وجود شبكة طرق داخلية وزراعية ساعد كثيرا على تحقيق طموحات الدولة نحو التوسع الزراعي، وزراعة مساحات شاسعة جعلها من أفضل المحافظات تميزا في الإنتاج الزراعي ، خاصة زراعات الخوخ والكانتلوب والخضراوات وكذلك الزيتون.

أكد اللواء شوشة، أنه يجري العمل حاليا في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، من تطوير محور الساحل بالعريش ، وانطلاق العمل في تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، بالتزامن مع انطلاق العمل فى محاور الطرق الرئيسية بمدينة الشيخ زويد ورفح الجديدة.

الطريق الدولي:

وأوضح ،أن الطريق الدولي القنطرة- العريش يشهد أعمال تطوير على طول الطريق حتى مدينة رفح ..حيث يجري حاليآ إعادة تأهيل الطريق ، وذلك برفع كفاءة الطريق واعادة رصفة وانارته.. ويتم مشروع التطوير للطريق الدولي على ٣ مراحل كما يلي :

المرحلة الأولى من القنطرة شرق حتى بالوظة بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه.، اما المرحلة الثانية تمتد من بالوظة حتى بئرالعبد بتكلفة 620 مليون جنيه.، بينما المرحلة الثالثة تمد من بئرالعبد حتى العريش.



وأضاف ، ان تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي العريش القنطرة شرق ، يشمل زيادة عدد الحارات ورصف الطريق ليكون مماثلًا للطرق الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يتم تزويد الطريق بالخدمات المرورية اللازمة لزيادة معدلات الأمان، بحيث يصبح بعد تطويره النسخة الأحدث لطريق "مصر إسماعيلية الصحراوي.

تم الانتهاء من تطوير الطريق بداية من القنطرة شرق حتى منطقة جلبانة، بطول 52 كيلو متر،.. حيث تستكمل أعمال تطوير الطريق تباعا

وأكد ، علي تنفيذ ٤ محاور جديدة للطرق بمركز ومدينة الشيخ زويد، لتيسير حركة مرور السيارات.، و هي، محور الطريق الدولي "من مزلقان الشعراوي بالشلاق وحتى مدخل قرية ابو طويلة" بطول ٦ كيلومترات، ومحور الطريق الدائري "من الطريق الدولي وحتى تجمع الصوالحة" بطول ٩ كيلومترات، ومحور طريق الضرائب-ساحل البحر بطول ٥ كيلو مترات، ومحور طريق الجورة-ساحل البحر بطول ١٤ كيلومترات.

لافتا إلى أنه تم إنشاء ورصف نحو 74 كيلومترا من الطرق بمدن وتجمعات المحافظة بتكلفة 132.742 مليون جنيه،وجار إنشاء ورصف ٢٦ ك من الطرق بمدن المحافظة بتكلفة 51.637 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الجارى.

وأكد اللواء شوشة، على أنه يجري العمل في إنشاء ورصف 3.4 كيلومتر بمدينة العريش شاملة إنارة الاعمدة بتكلفة 55.841 مليون جنيه خلال خطة 2022-2023م.والاي يتم استكمالها بتمويل من خطة الاستثمارية للعام الجاري٢٠٢٤م.



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