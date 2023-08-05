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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع مشروع تطوير المحاور الرئيسية بالعريش 

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتابع مشروع تطوير محاور العريش

تفقد  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشروع تطوير المحاور الرئيسية بالعريش، خاصة  أعمال الرصف علي محور الفاتح الساحلي ، كما تفقد تطوير المدخل الغربي لمدينة العريش ليتناسب مع تطوير محاور المدينة الرئيسية ، وكذا  ربط الطريق الدائري الجديد مع الطريق الدولي. 
 

تنمية شاملة :

 

وأكد  اللواء شوشة،  بأن  هناك اهتماما بالغا من جانب القيادة السياسية، ودعم من جانب الدولة لتحقيق تنمية شاملة تتضمن  أعمال تطوير  لعدة محاور رئيسية .. حيث تتواصل  جهود التطوير للوصول الي مرحله متقدمة بين محافظات مصر.

وأشار اللواء شوشة إلى أن عمليات تطوير المحاور الرئيسية بمدينة العريش تمهيدا لتوسعة الحيز العمراني للمدينة، من أجل  استيعاب الزيادات المستقبلية والتنمية الشاملة للعاصمة مدينة العريش .

رافق المحافظ، خلال الجولة وكيل الإدارة المركزية لمكتب اللواء مصطفي محمد مصطفي ، وكيل الإدارة المركزيه لمكتب المحافظ،  واللواء أسامة احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش ،  والمهندس ناجي ابراهيم مدير جهاز التعمير بشمال وجنوب سيناء، والمهندس أحمد يونس مدير الاداره الهندسية بمجلس مدينة العريش.
 

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