شوشة: برنامج حفلات للترويج للموسم السياحي في شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء وتيسير الحياة اليومية للمواطنين، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في شتى القطاعات.

وقال المحافظ، خلال اجتماع السياحة الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورضا عروج، مدير عام السياحة بالمحافظة، وأصحاب المنشآت السياحية، والجهات المعنية، إن الحياة عادت لطبيعتها في مختلف مدن المحافظة بفضل جهود القوات وتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف أن السياحة تعتبر أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء، حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالي 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربا حتى رفح شرقا.

وأشار المحافظ إلى بدء موسم الصيف وإقبال المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية على مدينة العريش للاستمتاع بجوها اللطيف وشواطئها الجميلة ومناظرها الخلابة، مشددًا على تفعيل مكتب تنشيط السياحة وشرطة السياحة.

وأعلن عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة بدلا من المكاتب القديمة في منطقة آل أيوب، والتي تم إخلاؤها بسبب توسعات محور الساحل، فضلًا عن تفعيل المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى مشاركة المحافظة في الترويج للموسم السياحي في شمال سيناء من خلال عدد من الفعاليات والحفلات الفنية مثل مهرجان الهجن والحفل الفني بالعريش، وحفل الزفاف الجماعي وتشغيل السيرك القومي، منوها إلى وجود مخطط لإقامة منشآت سياحية عملاقة برعاية الدولة في منطقة شرق العريش.

وأوضح أن الطرق والمحاور التي يتم إنشاؤها تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الوافدة للمحافظة، فضلًا عن تخفيف التكدس عن مدينة العريش والمساهمة في انسيابية السيولة المرورية وعدم الزحام.

أكد المحافظ الاهتمام بالشواطئ السياحية الممتدة بطول ساحل شمال سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة بطول تلك الشواطئ لجذب المزيد من السياحة الداخلية وسياحة الاصطياف، فضلًا عن الاهتمام بالمواقع والأماكن السياحية والأثرية وإعادتها على خريطة السياحة في شمال سيناء.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن محافظة شمال سيناء تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، حيث تنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية التي تصلح للأنماط السياحية المختلفة يدعمها نشاط اقتصادي متنوع ووسـائل ربــط مع المحافظـات المجاورة مثل الطريق الساحلي الدولي (رفح/العريش / القنطرة) والطريق الدولي (النفق /نخل/ نويبع) والطريق الأوسط منطقة (الجفجافة وبغداد بوسط سيناء)، بخلاف المحاور المرورية الجديدة.

سياحة الاصطياف

فيما أكد رضا عروج، مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، أن شمال سيناء زاخرة بالأنواع المختلفة من السياحة مثل سياحة الاصطياف، والشاطئية، والمؤتمرات، والعلاجية، والثقافية، والدينية، والبيئية، والسفاري، والرياضات المائية والجزر الرملية وصيد الأسماك.

وقال عروج إن نسبة اشغال الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى 100% خلال الموسم السياحي الحالي، بسبب إقبال المواطنين على شمال سيناء بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

واستعرض أصحاب المنشآت السياحية عددا من المطالب من الجهاز التنفيذي، والتي وجه المحافظ بسرعة حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية.