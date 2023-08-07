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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "بلدي أمانة" بالغردقة تستهدف 4939 فردًا لتعزيز التنمية المجتمعية ورفع الوعي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نجح المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في تنفيذ فعاليات اليوم الأول من حملة "بلدي أمانة" بمدينة الغردقة بنجاح كبير وقد شملت الحملة طرق الأبواب لتوعية وتثقيف المواطنات والمواطنين حول دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع، حيث استهدفت 4939 من السيدات والرجال والأطفال في عدد 2042 زيارة.

 

وتهدف حملة "بلدي أمانة" إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل من خلال التعريف بأهمية المشروعات القومية الكبرى ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المنشودة. وتسعى الحملة أيضًا لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول التحديات التي يواجهها، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الجميع.

قد شهدت الحملة مشاركة نخبة من رائدات المجلس القومي للمرأة، اللواتي قامن بزيارة العديد من المنازل والتفاعل المباشر مع الأهالي. حيث تم تبادل الأفكار والمعلومات الهامة، وتقديم النصائح والإرشادات للمواطنات والمواطنين حول كيفية الاستفادة الأمثل من المشروعات القومية الكبرى في تحسين الظروف المعيشية.

وعبرت نرمين أبوسريع مقرر المجلس بالبحر الأحمر  عن سعادتها بنجاح الحملة وتفاعل الأهالي مع المبادرة التي تعزز الوعي المجتمعي والتضافر لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. كما أشادت بالدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في عملية التنمية وبناء المجتمع.

تعتبر حملة "بلدي أمانة" مبادرة هامة تساهم في تعزيز السيو الخاص بمحافظة البحر الأحمر، حيث تهدف إلى جذب اهتمام واهتمام محركات البحث بالمحتوى ذو الصلة وتعزيز التواجد الإلكتروني للمجلس القومي للمرأة. وتعكس نجاح الحملة التزام المجتمع بتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متقدم ومزدهر يضمن الرفاه والاستقرار للجميع.

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