أغانٍ وأسرار.. كتاب يكشف نضال الشعب الأفريقي

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (أغانٍ وأسرار... "جنوب إفريقيا من التحرر إلى الحكم")، تأليف: باري غيلدر، ترجمة: سوسن بدر.

هذه هي القصة البسيطة لنضال شعب على رقعة صغيرة من كوكبنا من أجل الارتقاء فوق الانقاسامات والاضطهاد والاستغلال، وعدم المساواة، والبؤس، كما رأتها عينا شخص ليس مهم نسبياً، وليس وصياً أو نائباً عن المشاركين في هذا النضال. فالنضال في جنوب أفريقيا ليس قصة خيال سياسي (أو فانتازيا) كتبها حالم. إنها قصة تطلعات فردية وجماعية، وشخصية وسياسية، تُمزج بطريقة فوضوية مع الوقائع القاسية للحياة والتاريخ.

كان لكل مشترك في هذا النضال أسبابه الخاصة، سواء تجربة الاضطهاد الشخصية، أو فقدان الكرامة، أو الصعوبات، أو الغضب، أو الكره، أو الحب، أو تأثير العائلة، أو ضغط مجموعة الأقران، أو الظروف البسيطة، أو الكراهية الواضحة للظلم، وقد تفاعل كل مشارك في هذا النضال وتدخل فيه من خلال شبكة معقدة من الأسباب المخفية وردود الأفعال في كثير من الأحيان.

كتاب (أغانٍ وأسرار... "جنوب إفريقيا من التحرر إلى الحكم")، تأليف: باري غيلدر، ترجمة: سوسن بدر، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.