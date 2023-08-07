هاني الناظر: لازم نقول الحمد لله علي نعمة العرق في الحر

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا واستشاري الجلدية منشور بصفحته والشخصية بالفيسبوك عن فوائد العرق.

وقال الناظر في منشوره " حقيقي الدنيا حر وانا بلفت نظركم لاحتياطات كثيرة بسبب الشمس والعرق الكثير لكن سبحان الله رغم كدة لازم نعرف ان العرق له فوائد مهمة للغاية منها انه بيرطب الجلد ويقلل من جفافه ويحافظ علي حرارة الجسم لانه لما بيتبخر بياخد معاه الحرارة كمان العرق بيخلصنا من الأملاح والسموم الضارة وبيطهر سطح الجلد من الميكروبات المؤذية وبيزيل الأتربة وينظف البشرة ..

واضاف الناظر وعلي فكرة لو الانسان لا يعرق فانه لن يستطيع تحمل ارتفاع درجة الحرارة يبقي لازم نقول الحمد لله علي نعمة العرق بدل ما احنا طول النهار نشتكي ونصرخ علي صفحات الفيس بوك.