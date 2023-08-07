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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستودعات لمليشيات إيرانية.. المرصد السوري يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي على دمشق

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق فجر اليوم الاثنين، ضربت مستودعات لفصائل إيرانية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق يتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط منطقة مطار دمشق الدولي ومنطقة مطار الديماس ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنه في “حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وذكر المرصد السوري أنه أحصى خلال عام 2023، 22 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 17 منها جوية و5 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، فضلًا عن مقتل 59 من العسكريين بالإضافة لإصابة 61 آخرين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان الغارات الإسرائيلية دمشق مستودعات لفصائل إيرانية ايران

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