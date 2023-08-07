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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

صدى البلد

بعض الاشخاص يفضلون فصل الشتاء ويعشقون برودته واجواءه ولكن البعض الاخر يفضلون الصيف وحريته والخروجات والمصايف وغيرها من اجواء الصيف المبهجة ، اذن طبيعة البشر تختلف من شخص لاخر فيما يفضلونه ، ولان  الابراج تحدد صفات صاحبها ، فهناك ابراج لا يفضلون الصيف والحر ويسبب لهم اضرار نفسية وجسدية ، نرصد في هذا التقرير اهم الابراج التي لا تفضل الحر الشديد وفقا لموقع Pink villa

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ابراج لا تفضل الحر :


برج الأسد:

مواليد برج الأسد معروف أنهم يعشقون دفء الشمس، لأنه برج نارى، أصحاب جاذبية خاصة وقيادية ولديهم حكمة كبيرة فى الحديث ، لكنهم يكرهون الطقس الحار، وتؤثر درجة الحرارة العالية بالسلب على حالتهم المزاجية بشكل واضح، ولا يفضلون الخروج في الطقس الحار.


برج القوس:

من أكثر الأبراج التي لا تفضل الأجواء الحارة في فصل الصيف، حيث أنهم من محبي الطقس البارد، حيث أن القوس ضمن الأبراج النارية كما أنه يميل إلى الشكوى وبالتالي فأن أي أمر قد يتعرضوا له يزيد من شكوتهم وهذا ما يحدث مع ارتفاع درجة الحرارة التي تزيد من إعطاء فرصة للشكوى.

 

برج السرطان:

لا يستطيع أصحاب السرطان إخفاء العصبية عن من حولهم، بل ستكون رد فعلهم سيئة للغاية في حالة تعرض لهم شخص بمكروه خلال موجة الطقس السيء ،بالرغم من أنه برج مائي، ولكن يغضب مواليد برج السرطان لأتفه الأسباب، ولذلك سيكونوا أكثر عرضة للعصبية حينما يتعرضون لدرجة حرارة مرتفعة خلال الساعات المقبلة.


برج الثور:

مواليد برج الثور يتمتعون بشخصية هادئة وذكية، ولديهم القدرة على التفكير بمنطقية وحكمة، ويمكنك الاعتماد عليهم فى مواقف عديدة دون تردد، لكنهم يميلون أكثر للطقس البارد ويجعلهم في حالة جيدة، لكن عند ارتفاع درجات الحرارة وتغير الطقس، تتغير وتتأثر حالتهم النفسية والعصبية، ويكون مزاجهم سيئ للغاية.


برج الحمل:

أشخاص برج الحمل ، أنهم ضمن الأبراج النارية والتي تميل إلى العصبية وعلى القدرة على التحمل، وبالتالي فأنهم ليسوا من محبي الحرارة الشديدة التي يتسم بها فصل الصيف، وبالتالي فأن ارتفاع درجات الحرارة تكون من ضمن أسباب الانفعال.

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