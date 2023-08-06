توابل ممنوع تناولها أثناء الحمل .. قد تسبب فقدان الجنين

من المعروف أن الحامل لها نظام غذائي معين طوال فترة الحمل، وتكون هناك أطعمة ومشروبات ممنوعة من تناولها أثناء الحمل، حتى لا يؤثر بالسلب على صحة الجنين والأم أيضا، ومن هذه الأشياء الممنوعة بعض التوابل التي تضر بشكل كبير المرأة الحامل اذا أفرطت في تناولها اثناء فترة الحمل نرصد بعضها وفقا لموقع Food.vdt



توابل ممنوعة للحامل:



الثوم:

لا خلاف على المذاق اللذيذ الذي يكسبه الثوم للطعام، لكنه يصيب الحامل بحرقة المعدة والنزيف، خاصةً عند الإفراط فيه، كما يحتوي على مواد لها تأثيرات سامة على الأم والجنين.



الشطة الحارة :

يمنع المرأة الحامل من تناول الشطة الحارة وذلك لأنها: قد تسبب فقدان الجنين وإسقاطه ، قد تنشط الرحم. احتمالية الإصابة بمرض البواسير والإصابة بقرحة المعدة، كما أنها تسبب الالتهابات في جدار المعدة.قد تؤدي إلى حدوث عسر الهضم. احتمالية الإصابة بالغثيان، والحرقة في المعدة.

الفلفل الأسود :

في بعض الحالات قد يحدث رد فعل تحسسى لدى الحامل جراء تناوله بكثرة أثناء فترة الحمل ، يسبب استهلاكه بكميات كبيرة زيادة مشكلة حرقة المعدة التي تعاني منها الحامل أثناء فترة الحمل ، تزيد معه إحتمالية ارتفاع درجة حرارة الجسم وقد يسبب عسر الهضم وتقرحات بالمعدة.

في حالات عديدة ومع الاستهلاك المفرط يسبب الفلفل الأسود تدمير جدار المعدة.

الحلبة:

رغم القيمة الغذائية العالية للحلبة، لكنها من الأعشاب الممنوعة على المرأة أثناء الحمل، لأنها تسبب الانتفاخ والإسهال للحامل وتحفز تقلصات الرحم لديها وتؤخر النمو عند الأطفال.



القرفة:

تزيد من انقباضات الرحم مما تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

تسبب مشاكل في الكبد نتيجة زيادة مادة الكومارين الموجودة في القرفة.

تمنع تخثر الدم نتيجة احتوائها على مادة الكومارين مما تزيد من فعالية الأدوية سيولة للدم التي يصفها الطبيب للحامل، ومن ثم تؤدي إلى خطر النزيف.

قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأدوية السكري، وأدوية القلب.

قد يسبب الإفراط في شرب القرفة أو مكملاتها انخفاضا حادا في مستويات السكر في الدم للحوامل المصابة بسكري الحمل.

ظهور الحساسية تجاهها مما تسبب تقرحات في الفم والتهابات في اللسان والحلق.