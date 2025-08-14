قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
قسم الفن

لم تكن واقعة قبلة الفنان راغب علامة، للمعجبة على المسرح في حفل الساحل الشمالي، هي أولى المواقف المحرجة للمطربين مع المعجبين، فسبقها مواقف عدة ورطت بعضهم في أزمات. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز المواقف المحرجة للمطربين مع معجبيه. 

راغب علامة 

وتعرض أيضا الفنان راغب علامة لأزمة خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد حفله الأخير فى الساحل الشمالي .

وعلق الفنان راغب علامة، على أزمة القبلات في حفل الساحل الشمالي الأخير، وذلك خلال اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وقال راغب علامة، خلال الاجتماع، إنه تعود على عدم إحراج معجبينه مهما كان، وأن هذه المواقف تسبب له إحراج وخجل ولا يقبل أن يبعد معجب عنه، وقال إن المسئولية تقع على منظمي الحفلات، فيجب عليهم حماية الفنان من المواقف المحرجة.

راغب علامة 

وائل كفوري 

ظهر الفنان وائل كفوري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ظهر فيه مع معجبة بإحدى حفلاته. 

وخلال الفيديو ظهرت المعجب ترقص مع وائل كفوري على المسرح، ولكنه قرر أن يبتعد عنها بمسافة، إلا أنها حاولت تقبيله فأعطى لها ظهره فورا. 

واقعة وائل كفوري، مع المعجبة جعلت الجمهور يتذكر واقعة تقبيل راغب علامة، على المسرح في الساحل الشمالي من معجبة. 

وائل كفوري 

تامر حسني 

في أول أغسطس الجاري، تعرض الفنان تامر حسني الى موقف محرج خلال حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى حيث قامت إحدى المعجبات بالصعود على المسرح واحتضانه. 

وانتشرت عدد من المقاطع للفنان تامر حسنى مع الفتاة التى قام باحتضانه على المسرح وكان رد فعل نجم الجيل هادئ وبسيط، وردد بعض العبارات قائلا : والله هوقفك جنبي سيبيني بس أغني.. هغني إزاي كدة؟، بقينا مسرحية النهاردة، والله العظيم هخليكي جنبي، الناس دي جاية عشان أغني.

كما مازح تامر حسني إحدى العازفات على المسرح عند محاولتها ابعاد الفتاة عنه حيث قال لها : "متحاوليش هتضربك". 

تامر حسني 

أنغام 

في شهر يونيو الماضي، ظهرت الفنانة أنغام، في مقطع فيديو متداول من حفلها الأخير في دولة الكويت، أول أمس الجمعة 20 يونيو، بموقف مفاجئ من أحد الحضور. 

وخلال مقطع الفيديو، ظهر أحد الحضور للحفل يحاول إعطاء أنغام، وردة إلا أن البودي جارد أخذ منه الوردة ليعطوها للفنانة. 

ورفضت أنغام، تصرف البودي جارد ولم تأخذ منه الوردة، وطلبت أن تأخذها من المعجب مباشرة، وبالفعل عاد لها المعجب وأخذت الفنانة منه الوردة وقبلتها.

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وأشاد الجمهور بموقع أنغام. 

أنغام 

المطرب الشامي 

وفي شهر يونيو الماضي، ظهر المطرب الشامي، خلال حفل وفتاة تقتحم المسرح لالتقاط الصور معه، ونجحت في التسلل خلف البودي جارد. 

وقامت الفتاة باحتضان الشامي، على المسرح والتقطت عدة صور معه وقامت بتقبيله بعد الانتهاء من التقاط الصور.

المطرب الشامي 

أصالة 

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق إنستجرام، من حفلها في ألمانيا الذي أحيته يوم الجمعة 2 مايو. 

وتضمن مقطع الفيديو، عدد من المعجبين يقتحمون مسرح حفل أصالة نصري، لالتقاط الصور معها. 

وفي بداية المقطع، ظهر معجب يقتحم المسرح ويقترب من أصالة نصري، التي افسحت له الطريق وابعدت البودي جارد، ليقوم الشاب برفع هاتفه لالتقاط صورة «سيلفي» بينما فاجأته أصالة بـ قُبلة على خده. 

حفل أصالة 

إليسا

ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو تداوله جمهورها ومحبيها بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفلها التي أحيته في ألمانيا، يوم السبت 26 أبريل. 

وخلال مقطع الفيديو، تفاجأت إليسا، بمعجب من ذوي الهمم يصعد المسرح لها لمحاولة التقاط صورة معها. 

وكان رد فعل إليسا، بأن أمرت الحرس الخاص للحفل بالابتعاد عن المعجب وقامت بمساعدته للنهوض، وقامت باحتضانه وتقبيله والتقطت معه الصور التذكارية. 

إليسا 

سيرين عبد النور

في أبريل الماضي، ظهرت الفنانة سيرين عبد النور، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق إنستجرام، من حفلها الذي أحيته في الأردن. 

وخلال الفيديو، ظهرت سيرين عبد النور، وهي تغني أمام الجمهور، بينما قام معجب من مكانه ودفع الحرس الخاص محاولا الصعود إلى المسرح. 

وقامت سيرين عبد النور، بإفساح الطريق أمام المعجب ليصعد لها والتقطت الصور معه أمام الجمهور. 

سيرين عبد النور 
راغب علامة وائل كفوري تامر حسني أنغام المطرب الشامي سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

ترشيحاتنا

نوران جوهر

نوران جوهر: كان حلم حياتي أبقى رقم واحد على العالم في الإسكواش

علاء زينهم

علاء زينهم: تحديت التنمر والعمل الشاق بقلب جامد وروح إيجابية

ترعة الجمسة

ري أسيوط: لا صحة لغياب المياه عن ترعة الجمسة منذ 4 أشهر

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد