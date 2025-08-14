سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

حجز النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول التاريخي، موقعه في صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وذلك وفق تصنيف شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

القائمة التي أعدتها الشبكة ضمت 25 لاعبًا من نخبة النجوم الذين صنعوا الفارق في تاريخ البطولة، وجاء اختيار صلاح في المركز الأول بعد أن فرض نفسه الموسم الماضي كأحد أبرز صانعي الإنجاز، حين قاد الريدز للتتويج بلقب البريميرليج في واحدة من أقوى المواسم الفردية التي شهدتها المسابقة.

وأوضحت "سكاي سبورتس" في تقريرها أن النجم المصري اكتسح الجوائز الفردية خلال الموسم، متفوقًا على أسماء لامعة مثل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكول بالمر جناح تشيلسي، مؤكدة أنه لا يزال اللاعب الأهم والأكثر تأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سجل صلاح الحافل بالأرقام القياسية والألقاب، ليعزز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ البريميرليج، ويمنح جماهير ليفربول دفعة معنوية قبل بداية الموسم المرتقب.