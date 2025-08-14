إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل في سوق الانتقالات

دخل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في حالة إضراب، وفقًا لتقارير بريطانية، في خطوة أربكت خطط نيوكاسل يونايتد قبل أسابيع قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي كريج هوب أن النادي لم يكن يفكر في بيع إيزاك دون التعاقد مع بديلين في الخط الأمامي، لكن الموقف الحالي قد يجبره على الاعتماد على يوان ويسا وأنتوني جوردون حتى يناير المقبل إذا لم يُضم مهاجم جديد.

ضغط من أجل ليفربول وموقف معقد لإدارة نيوكاسل



وأشار هوب إلى أن إيزاك لن يغير موقفه طالما أن نافذة الانتقالات لا تزال مفتوحة، لافتًا إلى أن وكيله فلادو ليرميتش يواصل الضغط لإتمام انتقاله إلى ليفربول، ما يضع إدارة نيوكاسل أمام سباق مع الوقت للبحث عن بدلاء قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأكد أن حالة من الاستياء تسود داخل النادي تجاه تصرفات المهاجم السويدي، معتبرين أنه كان الأجدر به إظهار تقدير أكبر لمن ساعدوه على الوصول إلى هذه المرحلة من مسيرته.

احتمالات البقاء والرحيل متقاربة



وبشأن مستقبل اللاعب، أوضح هوب أن الأمر لا يزال مفتوحًا، وأن فرص بقائه أو رحيله تبدو متقاربة، مضيفًا: “هو ليس معروضًا للبيع رسميًا، لكن إمكانية رحيله تبقى قائمة”.