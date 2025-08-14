قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
رياضة

يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية

يسري عبد الغني
يسري عبد الغني
كريم عاطف

قال يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، الشراكة مع المنصة العالمية لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، سيتيح المزيد من الفرص لاحتراف ومعايشة الكثير من اللاعبين بالنادي في أندية عالمية، وهو بلا شك ما يتوافق مع سياسة النادي في إخراج الكثير من اللاعبين العالميين.

وأضاف عبد الغني، خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المنصة، أن قطاع الناشئين في المقاولون العرب من أفضل ثلاث قطاعات على مستوى مصر، حيث انه يمتلك 22 لاعب في منتخابات عمرية مختلفة وثلاث لاعبيين معايشة بدول اوروبية، وثلاث لاعبيين إعارات في أندية المملكة العربية السعودية. 

وأوضح، أن توقيع الاتفاقية نقل مستوى الاحترافية داخل نادي المقاولون في التعامل مع قطاع الناشئين الى مستوي أخر وأختصر 10 اعوام قادمة، وهذا يحمل مدربي القطاع مسؤولية كبيرة، حيث أنه لابد من زيادة فرز اللاعبيين وإعدادهم للاحتراف في الخارج.

وكان قد عقد أمس، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المنصة العالمية، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

حضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، وعدد من نجوم النادي السابقين وعلى رأسهم الكابتن حمدي نوح  ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة. 

يسري عبد الغني قطاع الناشئين المقاولون العرب المنصة العالمية لتحليل وتطوير الأداء

