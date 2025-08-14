يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية

قال يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، الشراكة مع المنصة العالمية لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، سيتيح المزيد من الفرص لاحتراف ومعايشة الكثير من اللاعبين بالنادي في أندية عالمية، وهو بلا شك ما يتوافق مع سياسة النادي في إخراج الكثير من اللاعبين العالميين.

وأضاف عبد الغني، خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المنصة، أن قطاع الناشئين في المقاولون العرب من أفضل ثلاث قطاعات على مستوى مصر، حيث انه يمتلك 22 لاعب في منتخابات عمرية مختلفة وثلاث لاعبيين معايشة بدول اوروبية، وثلاث لاعبيين إعارات في أندية المملكة العربية السعودية.

وأوضح، أن توقيع الاتفاقية نقل مستوى الاحترافية داخل نادي المقاولون في التعامل مع قطاع الناشئين الى مستوي أخر وأختصر 10 اعوام قادمة، وهذا يحمل مدربي القطاع مسؤولية كبيرة، حيث أنه لابد من زيادة فرز اللاعبيين وإعدادهم للاحتراف في الخارج.

وكان قد عقد أمس، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المنصة العالمية، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

حضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، وعدد من نجوم النادي السابقين وعلى رأسهم الكابتن حمدي نوح ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة.