شوط أول سلبي بين بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وشهد الشوط الأول هجمات متفرقة بين الفريقين دون حدوث تغيير في نتيجة اللقاء حتى الآن.

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز والجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي تشكيل المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد إيهاب، عبد الله محمد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري.

خط الهجوم: مروان حمدي،نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، علي الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط،محمد زيدان،حسن منصور، أنور عبد السلام، إبراهيم عبد العال، إيريك تراواري.