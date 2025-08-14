موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

ودع منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا بطولة العالم المقامة على أرضه، عقب خسارته أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29 في مواجهة مثيرة أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

تفاصيل البطولة والمشوار المصري

تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري على صالات استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبعد بداية قوية في الدور التمهيدي بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28)، واصل المنتخب مشواره بالتأهل إلى الدور الرئيسي حيث تعادل مع التشيك (35-35) والدنمارك، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

المحطة التالية – صراع على المراكز الشرفية

بخروج الفراعنة من ربع النهائي، سيواجه المنتخب نظيره النرويجي غدًا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.



رغم الأداء القوي أمام بطل أوروبا، لم ينجح ناشئو مصر في حسم المباراة لصالحهم، ليكتفوا بالمنافسة على المراكز الشرفية وسط إشادة جماهيرية بالمستوى الذي قدموه طوال البطولة.