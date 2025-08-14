قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

حمزة شعيب

ودع منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا بطولة العالم المقامة على أرضه، عقب خسارته أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29 في مواجهة مثيرة أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

تفاصيل البطولة والمشوار المصري
تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري على صالات استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبعد بداية قوية في الدور التمهيدي بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28)، واصل المنتخب مشواره بالتأهل إلى الدور الرئيسي حيث تعادل مع التشيك (35-35) والدنمارك، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

المحطة التالية – صراع على المراكز الشرفية
بخروج الفراعنة من ربع النهائي، سيواجه المنتخب نظيره النرويجي غدًا الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.


رغم الأداء القوي أمام بطل أوروبا، لم ينجح ناشئو مصر في حسم المباراة لصالحهم، ليكتفوا بالمنافسة على المراكز الشرفية وسط إشادة جماهيرية بالمستوى الذي قدموه طوال البطولة.

مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للناشئين كرة اليد منتخب إسبانيا كأس العالم لكرة اليد

