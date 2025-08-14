برلماني: توجيهات الرئيس بإطلاق موقع عالمي لإذاعة القرآن يحفظ تراث المبتهلين

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية وحفظ تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، عبر تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية إلى وسائط رقمية واستثمارها ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لحماية ذاكرة مصر الإعلامية وصون إرثها الثقافي والفني والإبداعي، مشيرًا إلى أن تحويل المحتوى التاريخي إلى صيغة رقمية سيضمن وصوله للأجيال القادمة ويحافظ عليه من التلف أو الضياع.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ، المبادرة الرئاسية الخاصة بالمضي قدماً في إنشاء الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، والذي سيحفظ تراث القراء والمبتهلين، ويتيح إعادة بث البرامج المتميزة التي شهدتها الإذاعة منذ تأسيسها عام 1964، بما يعزز مكانة مصر كمنارة دينية وثقافية على مستوى العالم الإسلامي.

واختتم النائب أحمد محسن أن، هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الإعلام المصري، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التراث الوطني، مؤكداً أن البرلمان يدعم هذه المبادرات التي ترسخ الهوية المصرية وتحافظ على الريادة الإعلامية والثقافية لمصر.