على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

أعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي، وذلك عقب اتهامه في عدة قضايا من بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علي حسين مهدي ، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية: بعد طول انتظار، من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا، وبعد غياب 7 سنوات، أنا أسعد واحد في الدنيا بعودتي. سأحكي لكم ما حدث خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبي طوال السنوات الماضية."

عودة على حسين مهدي لمصر

وأضاف علي حسين مهدي : بعد 7 أكتوبر، تعرضنا لضغوط شديدة في أمريكا، وفُصلنا من الجامعات والعمل، فقررت التنازل عن إقامتي هناك. تواصلت مع بعض المحامين في مصر وقدمت طلبًا للعفو الرئاسي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله تم قبوله ونُشر اسمي في الجريدة الرسمية ضمن قرارات العفو."

وتابع علي حسين مهدي : الآن أنا في قلب القاهرة، ومصر كلها وحشتني. ما حدث معي هو تقدير إلهي، فربنا أراد أن أعود، لنضع أيدينا في أيدي بعض لنرى المستقبل. في مصر، تمت معاملتي معاملة لم أحظَ بها في أمريكا. بعد 7 أكتوبر، تخلى عنا الجميع، حتى المنظمات الحقوقية التي تتحدث عن الحريات، فلا حريات ولا شيء من ذلك."

واستطرد علي حسين مهدي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على العفو الرئاسي، والناس الذين كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلّى عنا الآخرون. التاريخ سيشهد على كل ذلك."

واختتم علي حسين مهدي : انتظروني، سأكشف لكم مفاجآت خلال الفترة المقبلة عمّا جرى."