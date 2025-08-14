مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري، مشيرا إلى أن حرية التعبير من ثوابت الدولة، لكن لا يجب الخلط بينها وبين الفوضى الإعلامية أو التشكيك في ثوابت الدين والمؤسسات الوطنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، لضمان مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة والجمهورية الجديدة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أنه ليس ضد النقد، بل سبق أن دعا إلى الاختلاف مع الحكومة في السياسات والقرارات، لكن دون المساس بالوطن أو مؤسساته، محذرًا من أن الإساءة للجيش أو الشرطة محاولة لهدم الدولة، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يخرج عن مواثيق الشرف الإعلامي والصحفي.



وأشار بكري إلى أن الحرية لها ضوابط والنقد مسموح لأي أمر في الدولة، لكن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لحماية البلد.