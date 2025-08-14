مصطفى بكري: صرخات أطفال غزة مسموعة.. ولكن لا أحد يستجيب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أطفال غزة كانت أحلامهم بسيطة: 'قطعة خبز وكوب لبن، لكنهم اليوم يهيمون في الطرقات بلا وجهة، وكأنهم في سجن كبير بلا نوافذ، حتى الماء أصبح شحيحًا، فيما يظل كثير من الأطفال تحت الأنقاض، وصرخاتهم مسموعة ولا أحد يستجيب'.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أطفال فلسطين يرسمون ملامح الغد رغم الحرب التي تضربهم بلا هوادة، مؤكدا أن الجثث مكدسة في الشوارع ولا وقت للدفن، وأن صرخات الأطفال مكتومة بعدما كبروا قبل الأوان وتحملوا الألم على مدى 22 شهرًا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أكثر من 300 ألف فلسطيني مهددون بالموت جوعا، وسط صراع على حبات الدقيق التي تصل إلى غزة، تلك الأرض الطاهرة المروية بدماء الشهداء.