مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء

نعى النائب مصطفى بكري الكاتب والأديب صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الأدبي والفكري.



وكتب بكري عبر منصة "إكس": «بعد رحلة سنوات طوال من العطاء الأدبي والفكري، رحل الكاتب والأديب صنع الله إبراهيم، الذي كانت كتاباته ورواياته تعبيرًا عن الواقع الحي في مجتمعنا. كان منحازًا إلى قضايا الوطن ومصالح الكادحين، ورحل تاركًا خلفه مسيرة طويلة من الإبداع الروائي الملتزم بقضايا الوطن والأمة. رحم الله الفقيد الغالي».



وكان قد نعي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، الروائي القدير صنع الله إبراهيم.

وقال البيان: وزير الثقافة ينعى الأديب الكبير صنع الله إبراهيم: فقدنا قامة أدبية استثنائية.

ونعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة المصرية والعربية.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل مثّل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالًا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.

وأضاف أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب والمبدعين.

وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى الأدباء والمثقفين ولأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان