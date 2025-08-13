رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا

رحل عن عالمنا الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة. ويُعد الراحل واحدًا من أبرز رواد الأدب المصري المعاصر، وعلامة فارقة في الرواية العربية، حيث ضمّت قائمة أفضل مائة رواية عربية عددًا من أعماله.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور بارز في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ وفر له الكتب وشجّعه على القراءة، مما أسهم في تكوين وعيه الثقافي منذ الصغر. درس الحقوق، لكنه سرعان ما اتجه إلى العمل الصحفي والنشاط السياسي، وانضم إلى المنظمة الشيوعية المصرية "حدتو"، فاعتُقل عام 1959 وقضى خمس سنوات في السجن حتى 1964.

بعد خروجه عمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1967، ثم انتقل إلى وكالة الأنباء الألمانية في برلين الشرقية بين عامي 1968 و1971، قبل أن يسافر إلى موسكو لدراسة التصوير السينمائي وصناعة الأفلام. عاد إلى القاهرة عام 1974 في عهد الرئيس أنور السادات، وتفرغ للكتابة منذ عام 1975.

تميّز أدب صنع الله إبراهيم بأسلوبه التوثيقي واهتمامه بالقضايا السياسية والاجتماعية في مصر والعالم العربي، إضافة إلى إدماجه الكثير من ملامح سيرته الذاتية في أعماله. ومن أبرز رواياته: "شرف" (المرتبة الثالثة ضمن أفضل مائة رواية عربية)، "اللجنة"، "ذات"، "نجمة أغسطس"، "بيروت بيروت"، "الجليد"، "وردة"، "العمامة والقبعة"، و"أمريكانلي"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في المشهد الأدبي.

أثار صنع الله إبراهيم جدلًا واسعًا عام 2003 عندما رفض تسلّم جائزة الرواية العربية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية في البلاد. وعلى مدار مسيرته، نال العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004.

برحيله، يودّع الوسط الثقافي العربي واحدًا من أعمدة السرد الحديث، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة القرّاء والنقّاد على السواء.