قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا

صنع الله إبراهيم
صنع الله إبراهيم
جمال عاشور

رحل عن عالمنا الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة. ويُعد الراحل واحدًا من أبرز رواد الأدب المصري المعاصر، وعلامة فارقة في الرواية العربية، حيث ضمّت قائمة أفضل مائة رواية عربية عددًا من أعماله.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور بارز في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ وفر له الكتب وشجّعه على القراءة، مما أسهم في تكوين وعيه الثقافي منذ الصغر. درس الحقوق، لكنه سرعان ما اتجه إلى العمل الصحفي والنشاط السياسي، وانضم إلى المنظمة الشيوعية المصرية "حدتو"، فاعتُقل عام 1959 وقضى خمس سنوات في السجن حتى 1964.

بعد خروجه عمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1967، ثم انتقل إلى وكالة الأنباء الألمانية في برلين الشرقية بين عامي 1968 و1971، قبل أن يسافر إلى موسكو لدراسة التصوير السينمائي وصناعة الأفلام. عاد إلى القاهرة عام 1974 في عهد الرئيس أنور السادات، وتفرغ للكتابة منذ عام 1975.

تميّز أدب صنع الله إبراهيم بأسلوبه التوثيقي واهتمامه بالقضايا السياسية والاجتماعية في مصر والعالم العربي، إضافة إلى إدماجه الكثير من ملامح سيرته الذاتية في أعماله. ومن أبرز رواياته: "شرف" (المرتبة الثالثة ضمن أفضل مائة رواية عربية)، "اللجنة"، "ذات"، "نجمة أغسطس"، "بيروت بيروت"، "الجليد"، "وردة"، "العمامة والقبعة"، و"أمريكانلي"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في المشهد الأدبي.

أثار صنع الله إبراهيم جدلًا واسعًا عام 2003 عندما رفض تسلّم جائزة الرواية العربية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية في البلاد. وعلى مدار مسيرته، نال العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004.

برحيله، يودّع الوسط الثقافي العربي واحدًا من أعمدة السرد الحديث، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة القرّاء والنقّاد على السواء.

صنع الله إبراهيم بالتهاب رئوي رواد الأدب المصري العمل الصحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مستشفى دكرنس العام

خناقة وضرب داخل مستشفى دكرنس العام.. والنيابة العامة تتدخل

جانب من الاجتماع

التأمين الصحي: تحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني

الإرشاد الزراعي

مبادرة بنت الريف.. الإرشاد الزراعي يكشف عن أهم جهوده خلال يوليو

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد