صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تقف بحزم ضد محاولات اقتحام المجال الفني من قبل غير المؤهلين، وعلى رأسهم مشاهير التطبيقات والمنصات الاجتماعية، مؤكدًا أن "الفن مهنة لها ضوابط، والنقابة ترحب فقط بالمواهب الحقيقية".

الذكاء الاصطناعي.. خطر جديد يهدد صورة الفنانين

أوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابة بصدد التحرك لتشريع قوانين تواجه سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد رصد محاولات لتركيب صور فنانات على محتويات مسيئة.

وكشف عن تحرك قانوني بالفعل ضد شخص قام بهذا الفعل، مشيرًا إلى بلاغ رسمي تم تقديمه، وجلسة مقبلة أمام النيابة، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون في هذه القضايا.

دعوة لتدخل تشريعي عاجل لحماية الملكية الفنية

وأكد زكي أن حماية صورة الفنان وصوته وأعماله باتت من أولويات النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتواصل مع مجلس النواب ووزارة العدل لوضع تشريعات جديدة تواكب التطورات الرقمية السريعة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية للفنانين.

مسؤولية الفنان على السوشيال ميديا

شدد نقيب المهن التمثيلية على أهمية أن يدرك الفنان مسؤوليته المجتمعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت بيانًا يوجّه الفنانين نحو ضرورة الحفاظ على الصورة العامة، وتجنب الردود التي قد تُسيء لهم.

وأكد زكي أن النقابة ترحب بكل المواهب الحقيقية، لكنها ترفض دخول غير المتخصصين لمجرد امتلاكهم شهرة عبر منصات التواصل، مشددًا على أن الفن ليس مجالًا لتجارب عشوائية، بل مهنة تتطلب موهبة، دراسة، ومسؤولية.