قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي
علي مكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تقف بحزم ضد محاولات اقتحام المجال الفني من قبل غير المؤهلين، وعلى رأسهم مشاهير التطبيقات والمنصات الاجتماعية، مؤكدًا أن "الفن مهنة لها ضوابط، والنقابة ترحب فقط بالمواهب الحقيقية".

 الذكاء الاصطناعي.. خطر جديد يهدد صورة الفنانين

أوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابة بصدد التحرك لتشريع قوانين تواجه سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد رصد محاولات لتركيب صور فنانات على محتويات مسيئة.

وكشف عن تحرك قانوني بالفعل ضد شخص قام بهذا الفعل، مشيرًا إلى بلاغ رسمي تم تقديمه، وجلسة مقبلة أمام النيابة، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون في هذه القضايا.

 دعوة لتدخل تشريعي عاجل لحماية الملكية الفنية

وأكد زكي أن حماية صورة الفنان وصوته وأعماله باتت من أولويات النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتواصل مع مجلس النواب ووزارة العدل لوضع تشريعات جديدة تواكب التطورات الرقمية السريعة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية للفنانين.

 مسؤولية الفنان على السوشيال ميديا

شدد نقيب المهن التمثيلية على أهمية أن يدرك الفنان مسؤوليته المجتمعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت بيانًا يوجّه الفنانين نحو ضرورة الحفاظ على الصورة العامة، وتجنب الردود التي قد تُسيء لهم.

وأكد زكي أن النقابة ترحب بكل المواهب الحقيقية، لكنها ترفض دخول غير المتخصصين لمجرد امتلاكهم شهرة عبر منصات التواصل، مشددًا على أن الفن ليس مجالًا لتجارب عشوائية، بل مهنة تتطلب موهبة، دراسة، ومسؤولية.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التطورات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

ايزاك

إضراب ألكسندر إيزاك يربك حسابات نيوكاسل في سوق الانتقالات

احمد ربيع

الزمالك يعلن تطورات إصابة أحمد ربيع

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد