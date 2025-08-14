قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
فيديو

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية حيث أصدر الرئيس السيسي تكليفات مهمة تهدف إلى حماية التراث الإعلامي المصري، ووجه برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية لتحويلها إلى وسائط رقمية.

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه كذلك بالمضي قدماً في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام1964.

7 توجيهات عاجلة للرئيس السيسي لحماية التراث الاذاعي المصري وهي

-تحويل تراث الإذاعة والتلفزيون لوسائط رقمية

-إنشاء منصة رقمية بالهيئة الوطنية للإعلام

-تحويل الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية لنسخ رقمية

-استثمار المحتوى الإعلامي في المنصة الجديدة

-إعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم

-حفظ تراث القراء والمبتهلين في الإذاعة

-حماية البرامج التاريخية لإذاعة القرآن الكريم

-الهيئة الوطنية تتولى إنشاء المنصة الرقمية.

الإذاعة التلفزيون الهيئة الوطنية المتحددة رقمية

