مطاردة مرعبة تنتهي بكارثة .. القصة الكاملة لحادث فتيات الواحات
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
رياضة

مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري

صورة الهدف
صورة الهدف
إسلام مقلد

نجح مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى النادي الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وسجل مروان حمدي الهدف في الدقيقة 83 من عمر اللقاء برأسية بعد عرضية متقنة من ضربة ركنية نفذها مصطفى فتحي.

الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وشهد الشوط الأول هجمات متفرقة بين الفريقين دون حدوث تغيير في نتيجة اللقاء حتى الآن.

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز والجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي تشكيل المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد إيهاب، عبد الله محمد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، علي الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط،محمد زيدان،حسن منصور، أنور عبد السلام، إبراهيم عبد العال، إيريك تراواري.

مروان حمدي بيراميدز النادي الإسماعيلي الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز

