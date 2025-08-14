قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة
ايمن محمد

قررت إدارة مستشفى أبورديس المركزى تحويل 14 حالة من مصابى حادث الأتوبيس السياحى الذى انقلب على بعد 1كيلو متر من بوابة كارتة أبوزنيمة وأدى إلى وفاة وإصابة 44 من بينهم 4مصريين .

واكد مصدر مسئول  أن إجمالى المصابين 43 من بينهم 4مصريين ، وهم السائق ومساعده والمشرف السياحى وفرد الأمن المرافق للرحلة ،  بالإضافة إلى حالة وفاة سيدة روسية عثر عليها متوفاة  فى الباب الخلفى للأتوبيس ، 

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل حالة واحدة لمستشفى رأس سدر وحالة واحدة لمستشفى شرم الشيخ و 12 حافة لمستقى الفيروز بطور سيناء  لخطورة حالتهم .

وكشف المصدر أن هناك 10حالات تم حجزهم بالقسم الداخلى واصابتهم متوسطة ، و19حالة  تنوعت إصابتهم مابين جروح  وسحجات وعمليات تجميل وجروح بالوجه واليدين .

كانت الجهات الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت إخطارا من غرفة النجدة بانقلاب اتوبيس على بعد 1 كيلو من مدخل أبوزنيمة الجديد مما الى إصابة جميع الركاب ، وعلى الفور تم الدفع باكثر من 10سيارات إسعاف لنقل إلى مستشفى ابورديس المركزى ، 

وقد انتقل على الفور وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى مستشفى ابورديس لمتابعة حالة المصابين ، وتم استدعاء كافة الأطباء الموجودة بالمستشفى أو من هم بالراحة ، وبذل الفريق الطبى جهودا كبيرة لإنقاذ حالات المصابين وتم ادخال حالة عاجلة لغرفة العمليات لاصابتها بالبطن وتحناح عملية جراحية ، وإجراء عمليات تجميل لبعض الحالات من المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق براس سدر للتحقيق فى أسباب انقلاب الأتوبيس .

