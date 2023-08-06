في ظل تخفيف الأحمال|6 نصائح لجعل مبرد المياه أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للكهرباء

مما لاشك فيه ان ترشيد استهلاك الكهرباء اصبح ضرورة ملحة خلال هذه الايام ، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال والحر الشديد ، ومن ضمن اساسيات الترشيد هي الاجهزة المنزلية ومن ضمنها مبرد المياه الذي لاغني عنه في فصل الصيف .. لذلك نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وطالبت المواطنين بتخفيض الاستهلاك للتوفير في فاتورة الاستهلاك وتحفيف الاحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ..

وذكرت عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك بعض النصائح التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالتالي :

١-عدم تشغيل الجزء الخاص بالمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

٢-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

٣-شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا).

٤- من أفضل صفات مبرد المياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

٥- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

٦- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال