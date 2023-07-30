هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة بدون سكر

القهوة من أكثر المشروبات شعبية ، حيث يتناولها الجميع ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع ، لها فوائد صحية ، ولكن الإسراف في تناولها يسبب بعض المخاطر، يتم إعدادها بطرق عديدة ومختلفة.

وتعد القهوة ، المشروب الأساسى لدى البعض لأجل تعزيز الشعور باليقظة والانتباه، وهناك من يعشقها بإضافة السكر والبعض الأخر يتناولها بدون سكر بسبب الدور الذى تلعبه فى زيادة التركيز نرصد أهم فوائد تناول القهوة بدون سكر وفقا لموقع verywellfit.

فوائد تناول القهوة دون سكر :

⁃ أثبتت بعض الدراسات أن تناول القهوة بدون سكر، تعزز صحة القلب والأوعية الدموية قد تُسبب في انخفاض ضغط الدم، إمداد الجسم بالفيتامينات المُتعددة، مثل: (B2,B3,B5)، إضافةً إلى عناصر المنغنيز، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، التقليل من الصداع

- تُعزز مستويات الطاقة في الجسم وذلك لمحتواه من الكافيين أحد المنبهات التي تزيد من طاقة الجسم وتقلل الشعور بالتعب العام والإعياء.

⁃ قد يرتبط تناول القهوة دون سكر بتقليل فرصة الإصابة بالسكري من النوع الثاني وذلك لمحتواها من مضادات الأكسدة التي تعزز حساسية الإنسولين في الجسم.

⁃ قد يُساهم تناول القهوة في تعزيز قدرة الدماغ وتقليل فرصة الإصابة بمرض الزهايمر والخرف ولكننا ما زلنا بحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

- قد تُساعد على تنظيم الوزن وذلك لدور الكافيين في تغيير مستوى الدهون في الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي حسب بعض الدراسات.

- تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى قدرتها على تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض باركنسون، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.

⁃ تساعد على تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب، ولكن يراعى تناولها باعتدال، لأن ارتفاع الكافيين بالجسم يزيد من الشعور بالتوتر والقلق

⁃ يساعد مشروب القهوة بدون سكر على تحفيز ضربات القلب والحفاظ عليها وبالتالى الحفاظ على الدورة الدموية تكون منتظمة.

⁃ عند تناول القهوة بدون سكر يصبح الجسم أكثر قابلية لفقدان الوزن لاحتوائها على نسبة ضئيلة جدًا من السعرات الحرارية وقدرتها على تنشيط عملية التمثيل الغذائي بنسبة 50% وحرق الدهون الموجودة في البطن، وتقليل هرمون الجيريلين المسئول عن الشعور بالجوع.