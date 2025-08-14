قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور
بالصور

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
تقى الجيزاوي

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء بانفصال عدد كبير من نجوم الفن عن أزواجهم دون تأكيد او نفى.  


شريف سلامة وداليا مصطفى

فى شهر يناير الماضي تصدر الثنائي شريف سلامة وداليا مصطفي مؤشرات البحث بعد أنباء طلاقهما منذ شهور، لم يظهرا خلالها مرة واحدة معا، لكنهما لم يؤكدا طلاقهما حتى الآن بشكل صريح.

وبدأت القصة عندما ردّت الفنانة داليا مصطفي عن سؤال من أحد متابعيها بخصوص تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة ، وجاء السؤال كالاتي: “هو انتي اللى طلبتي الطلاق من شريف الأول؟”.

لترد داليا مصطفى فى فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها تستغرب هذا السؤال جدًا وأن الموضوع مجرد شائعة ولا يوجد أي نية فى انفصالها عن زوجها شريف سلامة".

ياسمين رئيس وأحمد عبد العزيز

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة ياسمين رئيس، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات طلاقها، من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، بعد أشهر من الزواج. 

ورد أحمد عبد العزيز -زوج ياسمين رئيس- بطريقة غير مباشرة عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ونشر زوج ياسمين رئيس، بوستر فيلم بابا وماما، التي تلعب بطولته زوجته، وذلك كدعم منه لها.

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

وخلال الساعات القليلة الماضية شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع زوجته آن رفاعي، بعد شائعات طلاقهما التي ترددت مؤخرا. 

وعلق كريم محمود عبد العزيز، على صورته مع زوجته قائلا بالإنجليزية: «بحبك» مشيرا بعلامات القلوب لها. 

ويعد هذا أول رد لـ كريم محمود عبد العزيز، على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول طلاقه وزواجه من الفنانة دينا الشربيني

وانتشر مؤخرا خبر طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته آن الرفاعي، فيما لم يؤكد كريم محمود عبد العزيز أو زوجته آن الرفاعي خبر الطلاق بشكل رسمي، خلال الفترة الماضية.

وكانت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى، أعلنت انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته، بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

نجوى كرم وعمر الدهماني

تداولت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصال الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن زوجها، رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني بعد فترة من الخلافات التي شابت علاقتهما مؤخرًا.

ولكنهما لم يؤكدا أو يكذبا الخبر ونفته مصادر مقربة منهما فقط.

كريم محمود عبد العزيز ياسمين رئيس داليا مصطفى شريف سلامة

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

