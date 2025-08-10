قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
فن وثقافة

أول رد من زوج ياسمين رئيس على شائعات طلاقهما

ياسمين رئيس وزوجها
ياسمين رئيس وزوجها
قسم الفن

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة ياسمين رئيس، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات طلاقها، من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، بعد أشهر من الزواج. 

ورد أحمد عبد العزيز -زوج ياسمين رئيس- بطريقة غير مباشرة عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ونشر زوج ياسمين رئيس، بوستر فيلم بابا وماما، التي تلعب بطولته زوجته، وذلك كدعم منه لها. 

فيلم ماما وبابا

طرح البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس، الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وذلك استعدادا لعرضه بالسينما 27 أغسطس بمصر و11 سبتمبر بجميع دور العرض في الوطن العربي .

ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس زوج ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا أعمال ياسمين رئيس

