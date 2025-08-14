كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 يترقبه الآلاف من الطلاب، فهذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، سواء كانت كليات حكومية أو خاصة، والتي ما زالت بها أماكن شاغرة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حيث بدأ الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية في البحث المكثف عن الكليات والمعاهد المتاحة من مجموع 55%.

 وتوفر هذه المرحلة للطلاب فرصة الالتحاق بتخصصات متنوعة تتوافق مع ميولهم الأكاديمية وقدراتهم المهنية المستقبلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تشير المؤشرات الأولية لتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة 2025 إلى أن عدد الكليات المتاحة يتجاوز 200 كلية متنوعة تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التربية والآداب والحقوق والعلوم والزراعة وغيرها.

وتستهدف هذه المرحلة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، أو الذين ينتظرون نتائج امتحانات الدور الثاني للحصول على فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتائج تقليل الاغتراب ونتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يكون التسجيل متاحًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. 

كما يُسمح للطلاب بتعديل رغباتهم طوال فترة فتح التسجيل، ما يمنحهم مرونة كبيرة في اختيار التخصصات والكليات المناسبة لمجموعهم وموقعهم الجغرافي.

كليات المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظام حديث، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول قد يصل إلى 50%، ما يعادل نحو 205 درجات بالنظام القديم و160 درجة بالنظام الحديث.

 وتوفر المرحلة الثالثة مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، مما يمكّن الطلاب من متابعة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

ولمشاهدة قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة:

1-  علمي نظام حديث اضغط هنا 

2- أدبي  نظام حديث اضغط هنا 
3- أدبي  نظام قديم اضغط هنا 

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% علمي
 

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية205.0
ش.مطاعم فني سياحة قنا205.0
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)205.0
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة205.0
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده205.0
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ205.0
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى205.0
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية205.0
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج205.0
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)205.0
تربية رياضية بنين سوهاج205.0
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين بني سويف205.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية205.0
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا205.0
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات205.0
العالي خدمه إجتماعيه اسوان205.0
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج205.0
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد205.0
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال205.0
تربية رياضية بنين المنيا205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205.0
تربية رياضية بنين الزقازيق205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية205.0
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية205.0
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط205.0
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))205.0
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى205.0
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء205.0
الفني للفنادق المطريه205.0
الفني للفنادق بور سعيد205.0
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205.0
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس205.0
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر205.0
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة205.0
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر205.0
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر205.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية205.0
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ205.0
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره205.0
الفني التجارى بالمحله الكبرى205.0
الفني التجارى بسوهاج205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث205.0
الفني التجارى بدمياط205.0
الفني التجارى ببور سعيد205.0
الفني التجارى بطنطا205.0
الفني التجارى بقويسنا205.0
الفني التجارى ببنها205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية205.0
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة205.0
دراسات نوعيه العريش205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة205.0
ك.ت. فني صناعى بنها205.0
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.0
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية205.0
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم205.0
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية205.0
تربية رياضية بنين بور سعيد205.0
ش.مطاعم فني سياحة مطريه205.0
تربية رياضية بنين أسيوط205.0
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية205.0
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه205.0
تربية رياضية بنين مطروح205.0
تربية رياضية بنين أسوان205.0
تربية رياضية بنين طنطا205.0
ك.ت. فني صناعى الزقازيق205.0
ك.ت. فني صناعى بور سعيد205.0
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير205.0
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية205.0
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين كفر الشيخ205.0
تربية موسيقية حلوان205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة205.0
تربية رياضية بنين المنصورة205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة205.0

